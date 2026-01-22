La Marina francese ha sequestrato una petroliera sospettata di essere parte della cosiddetta

Una petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa è stata sequestrata dalla Marina francese. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. "Questa mattina i militari hanno abbordato una petroliera proveniente dalla Russia, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere falsa bandiera. L'operazione è stata condotta in alto mare nel Mediterraneo, con il supporto di diversi nostri alleati, nel rigoroso rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", ha riferito il Capo dell'Eliseo. "È stata aperta un'indagine giudiziaria. La nave è stata dirotata", ha poi aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Francia sequestra una petroliera "flotta ombra" russa

