Il cambio di atteggiamento di Washington e Londra nei confronti delle navi ombra russe si è manifestato con un episodio significativo: il sequestro della petroliera Marinera, battente bandiera russa, nelle acque internazionali dell’Atlantico. Dopo mesi di passaggi discreti, le forze statunitensi hanno intervenuto, segnando un deciso cambio di strategia nella gestione delle attività navali russe nella regione. Questa operazione rappresenta un punto di svolta nelle tensioni tra le potenze occidentali e Mosca.

La clamorosa notizia della settimana ha avuto una eco internazionale: in un’operazione che ha ricordato gli scontri della Guerra Fredda, le forze statunitensi hanno sequestrato il 7 gennaio 2026 la petroliera Marinera, battente bandiera russa, nelle acque internazionali dell’Atlantico settentrionale, tra Islanda e Scozia. La nave, precedentemente nota come Bella 1, era sfuggita a un blocco della Guardia Costiera USA al largo del Venezuela alla fine di dicembre 2025, scatenando un inseguimento transatlantico durato due settimane. Le operazioni sono state condotte dai Navy Seal (ma si ipotizza anche il coinvolgimento di unità della Delta Force), supportati da elicotteri del 160th Special Operations Aviation Regiment, noti come “Night Stalkers”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caso Marinera, crisi diplomatica tra Stati Uniti e Mosca; Raid Usa in Venezuela, il “regime change” simulato di Trump e la retata del governo di Caracas contro i veri golpisti di Londra.

