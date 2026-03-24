Sorpresa per Flea che dai Red Hot Chili Peppers plana al debutto solista con l’album “Honora”, in uscita il 27 marzo e anticipato dal brano “Traffic Lights” con Thom Yorke e Josh Johnson. Dopo quasi 50 anni di onorata carriera come bassista di una delle band storiche della musica internazionali, Flea ha abbracciato il jazz e la tromba. Il titolo “Honora” prende il nome da un amato membro della famiglia, Flea ha composto e arrangiato la musica, oltre a suonare la tromba e il basso in tutto l’album, affiancato da un gruppo il jazz moderno. Come ha raccontato Flea, la scoperta del jazz avviene da bambino, quando alcuni amici di famiglia suonavano insieme nel salotto di casa sua: “ È stata la cosa più bella che abbia mai visto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sentivo sotto l’effetto di droghe per tutto il tempo delle registrazioni”: la svolta jazz di Flea con tromba e basso. Ma non lascia i Red Hot Chili Peppers

Articoli correlati

“Honora” è il primo album solista di Flea dei Red Hot Chili Peppers: tra gli ospiti ci sono Nick Cave e Thom YorkeFlea dei Red Hot Chili peppers ha annunciato il suo debutto da solista, con Honora, primo lavoro in studio al quale seguirà un tour che vedrà il...

Red Hot Chili Peppers, in arrivo un documentario (ma la band prende le distanze)Come riportato da Variety, i Red Hot Chili Peppers avrebbero autorizzato un documentario, prodotto da Netflix, che racconterà l’ascesa della band,...