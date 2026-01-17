Honora è il primo album solista di Flea dei Red Hot Chili Peppers | tra gli ospiti ci sono Nick Cave e Thom Yorke

Flea dei Red Hot Chili peppers ha annunciato il suo debutto da solista, con Honora, primo lavoro in studio al quale seguirà un tour che vedrà il bassista esibirsi in Nord America ed Europa. L’album che sarà pubblicato il 27 marzo è anticipato dai singolo A Plea e Traffic Lights, pubblicato il 14 gennaio. Nella tracklist figurano un totale di dieci brani. Oltre al basso, Flea nelle sessioni di registrazione ha suonato anche la tromba ed è stato affiancato da una “ band d’élite di visionari del jazz moderno” in un insieme di brani originali e cover di George Clinton, Jimmy Webb e Frank Ocean. Tra gli ospiti spiccano Nick Cave e The Yorke, con il quale aveva precedentemente collaborato per il gruppo Atoms For Peace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

