Giovani Democratici di Messina Emanuele Borgia nuovo segretario | l’impegno per un futuro giovanile e partecipato

I Giovani Democratici di Messina hanno scelto Emanuele Borgia come nuovo segretario durante il congresso provinciale svoltosi a Capo D'Orlando. Questo cambiamento rappresenta un passo importante per rafforzare l’impegno del movimento giovanile del Pd verso una partecipazione più attiva e un futuro più inclusivo. L’evento segna l’inizio di un percorso volto a coinvolgere i giovani nella vita politica locale e nazionale.

Il congresso provinciale dei Giovani Democratici di Messina, tenutosi ieri a Capo D'Orlando, ha segnato l'inizio di una nuova fase per il movimento giovanile del Pd. Durante l'evento, Emanuele Borgia è stato eletto nuovo segretario provinciale, succedendo a un processo di rinnovamento che ha.

