Montoro contrasto all' inquinamento del fiume Sarno | denunciato il titolare di un opificio

Nel quadro delle attività di tutela ambientale, i Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e Forino hanno effettuato controlli a Montoro, in provincia di Avellino, finalizzati a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno. Durante le verifiche presso un’azienda locale, è stato denunciato il titolare per presunte irregolarità ambientali. L’intervento si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell’ordine per preservare le risorse naturali e prevenire danni all’ecosistema.

I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e di Forino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell'inquinamento del Fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Montoro (AV), presso la sede operativa di un'azienda.

