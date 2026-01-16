Firenze | Caffè Gilli chiuso due mesi per ristrutturazione

Il Caffè Gilli di Firenze, simbolo di tradizione e storia, rimarrà chiuso per due mesi a causa di interventi di ristrutturazione. Fondato nel 1733, rappresenta una delle pasticcerie più longeve della città e d’Italia, accompagnando generazioni di fiorentini e visitatori. La riapertura è prevista nel rispetto della sua lunga storia, conservando l’eccellenza che lo contraddistingue da quasi tre secoli.

FIRENZE – Il Caffè Gilli di piazza della Repubblica a Firenze ha annunciato la chiusura temporanea a partire da lunedì` 19 gennaio 2026, per consentire un importante intervento di ristrutturazione, con riapertura prevista a fine marzo. Simbolo di eccellenza e tradizione che accompagna da quasi tre secoli la vita dei fiorentini e dei visitatori di tutto il mondo, e` stato fondato nel 1733 ed e` oggi la pasticceria piu` longeva di Firenze e la seconda d’Italia. Lo storico locale fiorentino sta attraversando una fase significativa di rinnovamento, frutto di un lavoro attento e consapevole, nato dall’esigenza di intervenire su spazi che, a causa di un utilizzo intenso e continuo nel tempo, presentano oggi una naturale usura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

