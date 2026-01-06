Maltempo su Firenze annullata la calata della Befana in piazza della Repubblica

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la calata della Befana prevista per oggi a piazza della Repubblica a Firenze è stata annullata. Gli organizzatori, tra cui Comune, Confcommercio ed EdiliziAcrobatica, hanno deciso di rinviare l’evento per garantire la sicurezza di tutti. La decisione è stata presa in considerazione delle condizioni meteo sfavorevoli, che non permettono di rispettare gli standard minimi di sicurezza necessari.

FIRENZE – Le condizioni meteo sfavorevoli in corso oggi (6 gennaio) hanno convinto gli organizzatori, in testa Comune e Confcommercio insieme a EdiliziAcrobatica, ad annullare la calata della Befana dall’Arcone di piazza della Repubblica in assenza degli standard minimi di sicurezza. Caramelle e dolcetti offerti da Conad e Pasticceria Sieni saranno donati a istituti che si occupano di assistenza e accoglienza dei minori. La decisione è stata presa congiuntamente dal Comune di Firenze, da Confcommercio e da EdiliziAcrobatica, alla luce del peggioramento delle condizioni atmosferiche già dalle prime ore della giornata e dell’ impossibilità di garantire gli standard minimi di sicurezza necessari per lo svolgimento dell’evento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

