Spedizione punitiva a colpi di machete e caschi | 4 in manette a Firenze

Da corrieretoscano.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro uomini di origine marocchina sono stati arrestati a Firenze in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, conclusa un’indagine sulla violenta aggressione avvenuta il 3 settembre scorso. L’episodio, avvenuto nei pressi di un cinema, ha visto un giovane colpito con machete, sassi e altri oggetti, riportando lesioni guaribili in 30 giorni. L’indagine ha permesso di accertare i reati di tentato omicidio aggravato e porto di armi.

FIRENZE – Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, la squadra mobile fiorentina ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti di quattro cittadini di origine marocchinia I fatti risalgono allo scorso 3 settembre quando un ragazzo, 26enne marocchino, è stato aggredito nella zona dell’Uci Cinema di via del Cavallaccio, a Firenze, da un gruppo di connazionali con coltelli di grandi dimensioni, tipo machete, sassi e altri oggetti, come un tombino e un casco da moto, causandogli lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

