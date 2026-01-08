Ecco il video dell'aggressione ai giovani di destra avvenuta prima della commemorazione ad Acca Larentia. Le immagini mostrano chiaramente episodi di violenza organizzata, con spranghe e colpi, senza bisogno di interpretazioni. La sequenza fornisce un resoconto diretto di quanto accaduto, evidenziando la natura dell'evento e il contesto in cui si è svolto.

Le immagini parlano da sole. Non servono ricostruzioni complesse né interpretazioni forzate: nel video dell’aggressione avvenuta il girono prima della commemorazione dei militanti di estrema destra che ieri sera si sono riuniti ad Acca Larentia in ricordo della strage del 1978 c’è solo violenza, organizzata e consapevole. I violenti si vedono arrivare di corsa, in gruppo. Alcuni hanno il cappuccio in testa, altri il volto coperto. Movimenti rapidi, spranghe e bastoni impugnati senza esitazione. Non è una rissa, non è uno scontro improvvisato: è un assalto. Le armi sono pronte, i colpi partono subito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Violenza, spranghe, colpi: ecco il video dell'aggressione ai giovani di destra

Roma, torna l'odio politico: antagonisti pestano giovani di destra. Due identificati. Spari contro la sede Cgil. Acca Larentia: nei video apologia di fascismo.

Violenza a Sant’Anastasia, spranghe e caschi contro i tifosi ospiti del Gladiator - Aggrediti a colpi di spranga da persone a volto coperto: è la sorte toccata ad alcuni tifosi del Gladiator, in trasferta sul campo del Sant'Anastasia, per un match del campionato di Eccellenza Campana ... fanpage.it

Gravissima e inaccettabile la violenza perpetrata a Roma da un gruppo di estremisti di sinistra contro quattro ragazzi di Gioventù Nazionale, aggrediti con spranghe e coltelli mentre ricordavano pacificamente i fatti di Acca Larentia. Un episodio che rappresent - facebook.com facebook

L’aggressione subita dai militanti di Gioventù Nazionale a Roma da parte di estremisti di sinistra è violenza politica pura. C’è ancora chi pensa di poter sostituire ideologicamente falce e martello con spranghe e bastoni, riproponendo una cultura dell’odio che x.com