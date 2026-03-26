Nella foto si vede l’insenatura della Guardiola, situata vicino a Novaglie sulla costa adriatica. Le acque sono di un colore blu cobalto intenso e si estendono lungo la costa, creando un paesaggio naturale caratterizzato da una fioritura che si sviluppa davanti alla baia. La scena mette in risalto le caratteristiche geografiche e ambientali del luogo.

“Nella foto, la bellissima insenatura della Guardiola nei pressi di Novaglie, sulla costa adriatica, con le sue acque blu cobalto. In primo piano la fioritura di un arbusto di Euforbia arborea”. Scatto di Vittorio Ferreri. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected]. Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Fioritura davanti all’insenatura della Guardiola

Articoli correlati

Leggi anche: Guardiola è furioso per le decisioni del VAR nonostante la vittoria del Manchester City nell’andata della semifinale della Coppa EFL

Giappone, fioritura dei ciliegi in anticipo di cinque giorni sulle previsioni. Come funziona la cerimonia che stabilisce l’inizio della stagione dei sakuraIn genere sono puntuali come i treni giapponesi, ma quest’anno sono arrivati con ben cinque giorni di anticipo.