Giappone fioritura dei ciliegi in anticipo di cinque giorni sulle previsioni Come funziona la cerimonia che stabilisce l’inizio della stagione dei sakura

In Giappico, la fioritura dei ciliegi si è verificata con cinque giorni di anticipo rispetto alle previsioni, sorprendendo molti. La cerimonia che segna l’inizio della stagione dei sakura si basa sulla fioritura dei fiori di ciliegio, evento molto atteso ogni anno. Quest’anno, la comparsa precoce dei fiori ha catturato l’attenzione di residenti e visitatori, che hanno assistito alla manifestazione in modo particolare.

In genere sono puntuali come i treni giapponesi, ma quest’anno sono arrivati con ben cinque giorni di anticipo. Sono i sakura, i fiori di ciliegio diventati il simbolo della primavera giapponese. L’Agenzia meteorologica giapponese ha annunciato che a Tokyo la fioritura è iniziata in anticipo rispetto alle previsioni, che fissavano la data al 24 marzo. L’annuncio ufficiale della fioritura viene dato quando si osservano cinque o sei fiori su un ciliegio Somei Yoshino che si trova nel santuario Yasukuni di Tokyo, utilizzato come punto di riferimento. Una bellezza che dura solo una settimana. La varietà di ciliegio in fiore più popolare in Giappone, il Somei Yoshino, sarebbe stata diffusa nel Paese da vivaisti provenienti dal villaggio di Somei, nell’attuale distretto di Komagome, verso la fine del periodo Edo, che andava dal 1603 al 1867. 🔗 Leggi su Open.online

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