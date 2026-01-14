Guardiola è furioso per le decisioni del VAR nonostante la vittoria del Manchester City nell’andata della semifinale della Coppa EFL

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni del VAR durante la semifinale di andata della Coppa EFL contro il Newcastle. Nonostante la vittoria per 2-0, le sue critiche sono state nette, sottolineando alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni. La partita si è disputata al St James’ Park e il tecnico ha evidenziato le sue perplessità in merito all’uso del video-assistente.

2026-01-14 01:16:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha criticato il VAR nonostante la sua squadra abbia vinto 2-0 nell’andata della semifinale della Coppa EFL contro i detentori del Newcastle al St James’ Park martedì. Antoine Semenyo e Rayan Cherki hanno segnato i gol mentre il City ha ottenuto un buon vantaggio nella partita di ritorno all’Etihad il mese prossimo. Semenyo è diventato il primo giocatore in 15 anni a segnare nelle sue prime due partite con il City dopo aver segnato il primo gol otto minuti dopo l’intervallo, prima di vedere un secondo gol annullato a seguito di un lungo controllo del VAR poco dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Guardiola riconosce il Bournemouth “eccezionale” dopo la vittoria del Manchester City in casa dell’Etihad Leggi anche: Cardiff City – Chelsea 1-3: i super sostituti Garnacho e Neto siglano l’accesso alla semifinale della Coppa EFL La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Guardiola furioso dopo l'Fa Cup: "È inaccettabile, non cambierà mai nulla" - Guardiola: "Questi ragazzi sono leggende" Guardiola ha poi aggiunto: "Pensi che le nostre richieste cambieranno qualcosa? tuttosport.com Guardiola furioso in conferenza: "Questo è l'unico rimpianto che ho" - Dopo la sconfitta in Champions League in casa della Juve, la squadra ... corrieredellosport.it Ieri sera il Manchester City ha schiantato l'Exeter City per 10 a 1 in una sfida valevole per la FA Cup Non è stata assolutamente una sorpresa che la squadra di Guardiola dominasse una compagine di League One (ovvero la terza divisione del calcio inglese), - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.