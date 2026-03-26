Le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo sono state annunciate e hanno suscitato reazioni nel panorama politico. La notizia è stata affrontata nel corso della puntata di oggi di La Pennicanza, trasmissione televisiva trasmessa giovedì 2 marzo. Fiorello ha commentato la vicenda affermando che al governo hanno già appeso il tacco 12 a mezz'asta.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo infiammano il dibattito politico, accendono le discussioni ed entrano anche nella puntata di oggi, giovedì 2 marzo, de La Pennicanza. Al caso più discusso di queste ore, infatti, Fiorello ha dedicato le prime battute del suo show radiofonico di Rai Radio2: "Si stanno dimettendo tutti, c'è della dimissionanza! Oggi sono andato al supermercato. e ho scoperto che persino la cassiera si è dimessa! L'addio della Santanchè? Al governo hanno già appeso il tacco 12 a mezz'asta!", ha scherzato lo showman, sempre sul pezzo dei temi di stretta attualità. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Fiorello sulle dimissioni di Santanchè: "Al governo hanno già appeso il tacco 12 a mezz'asta"

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