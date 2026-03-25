Schlein | Dimissioni Delmastro e Bartolozzi tardive Caso Santanché? Difficoltà nel governo ci sono già conseguenze politiche dopo il referendum

Da ilfattoquotidiano.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein ha commentato le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, definendole tardive, e ha parlato delle conseguenze politiche del referendum che ha vinto il fronte del No. La leader del centrosinistra ha anche risposto alle domande sulle prossime elezioni, affermando che il suo partito si preparerà in qualsiasi momento possano essere indette. La conferenza si è svolta nella sede della Stampa Estera a Roma.

“Quando ci saranno le prossime elezioni? In qualunque momento saranno ci faremo trovare pronti”. Così Elly Schlein, all’indomani del referendum che ha visto trionfare il fronte del No, risponde ai giornalisti in una conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma. “È chiaro che ci sono difficoltà nel governo – ha continuato – poco fa siamo riusciti a far calendarizzare la mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanché. Quindi è evidente che ci sono già conseguenze politiche dopo il voto del referendum”. “Ci tengo a sottolineare – ha aggiunto parlando dei terremoti interni all’esecutivo – che le dimissioni arrivate dal... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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