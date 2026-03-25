La ministra del Turismo si trova ancora in carica, nonostante le pressioni politiche e le richieste di dimissioni che sono state avanzate negli ultimi giorni. Al momento, nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alla mozione di sfiducia che potrebbe essere presentata nelle prossime settimane. La situazione rimane in sospeso senza ulteriori sviluppi ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pressioni politiche e mozione di sfiducia in arrivo. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rimane al suo posto al ministero, evitando qualsiasi commento sulle richieste di dimissioni avanzate negli ultimi giorni. Intanto, cresce il pressing politico da parte di Palazzo Chigi e di Fratelli d’Italia, mentre le opposizioni hanno presentato una mozione di sfiducia sia al Senato che alla Camera, che sarà discussa in Aula a partire da lunedì, 30 marzo. L’uscita dal ministero senza dichiarazioni. Nel primo pomeriggio, di oggi, 25 marzo, la ministra ha lasciato la sede del ministero del Turismo senza rilasciare dichiarazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Santanchè resta al ministero: silenzio sulle dimissioni richieste. La mozione di sfiducia

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