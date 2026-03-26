Nella puntata di giovedì 26 marzo de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato il tema delle numerose dimissioni nel settore politico, con particolare attenzione a quella di Daniela Santanchè. Durante la trasmissione, l'artista ha commentato che “si stanno dimettendo tutti” e ha annunciato la comparsa di alcuni fenomeni ritenuti strani. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale e sui cambiamenti in atto.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di giovedì 26 marzo de La Pennicanza. A tenere banco è la satira politica con le numerose ed eclatanti dimissioni, a cominciare da Daniela Santanchè. Bisognerà vedere se sarà accolta la proposta indiscreta fatta dallo showman. Ma in trasmissione si è parlato anche di calcio, dato che l’Italia è chiamata a giocare una partita cruciale per la qualificazione ai Mondiali. Fiorello e la dimissionanza. Fiorello apre la puntata odierna con la satira sull’argomento di attualità di queste ore: “ Si stanno dimettendo tutti, c’è della dimissionanza! Oggi sono andato al supermercato. e ho scoperto che persino la cassiera si è dimessa! L’addio della Santanchè? Al governo hanno già appeso il tacco 12 a mezz’asta!” Fiorello, interviene Gigi Buffon. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Si stanno dimettendo tutti”. E poi annuncia strani fenomeni

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