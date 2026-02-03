Strani fenomeni su di Ancona | prima si materializza una palla di luce simile a un Ufo poi parte un doppio flash VIDEO

Tanta gente ha visto qualcosa di insolito ieri pomeriggio ad Ancona. Alle 18,30, molti hanno notato un oggetto luminoso, simile a una palla di luce, che si è materializzato nel cielo. Poco dopo, è partito un doppio flash che ha illuminato l’intera zona. In tanti si sono fermati a guardare, cercando di capire cosa fosse successo. La scena ha attirato centinaia di persone, che ora si chiedono se si trattasse di un fenomeno naturale o qualcosa di più misterioso.

ANCONA - Sono già in migliaia in tutta Ancona a chiedersi cosa sia stato quel grumo di luce prima e quel doppio lampo simile a un flash che tira l'altro, visto da tante persone ieri, lunedì 3 febbraio 2026, pochi minuti dopo le 18,30.Per molti si tratta di un particolare fenomeno atmosferico, per.

