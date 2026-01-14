Fiorello a La Pennicanza | A Rai Radio2 stanno licenziando tutti

Durante la puntata di mercoledì 13 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno discusso di vari temi, tra cui alcuni retroscena su Rai Radio2. Tra gli argomenti trattati, Fiorello ha fatto riferimento alle recenti tensioni all’interno della radio pubblica, sottolineando le difficoltà attuali e le voci di cambiamenti in corso. La puntata ha offerto uno sguardo critico e senza fronzoli sulla situazione del settore radiofonico italiano.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di mercoledì 13 gennaio de La Pennicanza dove sono continuati gli improbabili interventi di Giorgia Meloni e sono stati svelati alcuni retroscena su Rai Radio2. La trasmissione è a rischio? Fiorello e Giorgia Meloni, botta e risposta infinito. La Pennicanza si arricchisce con un’autrice di tutto rispetto (ma ovviamente fake), ossia Giorgia Meloni. Infatti, continuano gli interventi improbabili della Presidente del Consiglio, dopo quello di inizio settimana. La ‘premier’ chiede a Fiorello: “Sto andando bene, Rosario? Le prossime battute le vuoi tipo Angioni o Cirilli? Questa cosa di fare l’autrice mi piace un casino. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “A Rai Radio2 stanno licenziando tutti” Leggi anche: Terremoto a Rai Radio 2, Fiorello sbotta: “Stanno licenziando tutti” Leggi anche: “Stanno licenziando tutti”. Grossi cambiamenti a Rai Radio 2, interviene Fiorello La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tornano le risate: al via oggi La Pennicanza di Fiorello e Biggio; Terremoto a Rai Radio 2, Fiorello: «Ma che succede? Qui stanno licenziando tutti»; Rai Radio2 cambia parte del palinsesto, Fiorello ironizza al rientro de La Pennicanza; La Pennicanza, quando tornano in onda Fiorello e Biggio. Fiorello a La Pennicanza: “A Rai Radio2 stanno licenziando tutti” - Fiorello rivela clamorosi retroscena (ironici) su Rai Radio2: “Il direttore dice che mi deve parlare”. dilei.it

Fiorello ironizza sul caos a Rai Radio 2: «Qui stanno licenziando tutti, ma noi siamo intoccabili» - Dietro le battute c'è una rivoluzione che non piace a molti: chiusure storiche e spostamenti improvvisi. iodonna.it

“La Pennicanza”, appello Fiorello: “Salviamo il Teatro delle Vittorie” - (askanews) – Nuova puntata de “La Pennicanza” di Fiorello e Biggio su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. askanews.it

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su RaiPlay Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.