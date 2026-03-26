Dopo le prime nevicate di questa mattina sulle colline di Cesena, il Comune ha riattivato i mezzi spazzaneve e spargisale per mantenere aperte le strade. La neve ha interessato principalmente il versante collinare del territorio comunale, portando l’amministrazione a invitare alla massima prudenza chi si sposta in quella zona.

In linea con quanto previsto dal Piano operativo, sin dalle prime ore del giorno sono entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale, intervenuti prioritariamente nelle aree di Formignano, Casalbono e Paderno In linea con quanto previsto dal Piano operativo, sin dalle prime ore del giorno sono entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale, intervenuti prioritariamente nelle aree di Formignano, Casalbono e Paderno, tra le più esposte alle precipitazioni. Qualora le nevicate dovessero estendersi ad altre zone della città, gli interventi verranno tempestivamente ampliati anche al resto del territorio comunale. L’amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza nella circolazione stradale, rivolgendo un appello particolare a chi utilizza veicoli non adeguatamente equipaggiati per le condizioni invernali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Fiocca nella collina cesenate, il Comune attiva i mezzi spazzaneve e spargisale: "Massima prudenza"

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