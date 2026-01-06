Perugia l' annuncio del Comune | Attivato il piano neve massima prudenza negli spostamenti

Il Comune di Perugia ha comunicato l’attivazione del Piano Neve 2026, approvato con decreto sindacale 529 del 19 dicembre 2025. In occasione dell’Epifania, la città si presenta imbiancata, e l’amministrazione invita alla massima prudenza negli spostamenti. Si raccomanda di seguire le indicazioni ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti durante le condizioni invernali.

Perugia: attivato il Piano Neve 2026, interventi in corso per garantire la sicurezza stradale - Il Comune di Perugia ha attivato il Piano Neve 2026, approvato con decreto sindacale n. laprimapagina.it

Perugia attiva il Piano Neve 2026: mezzi spargisale e chiusure di alcune vie in centro storico - La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi: "In atto una serie di misure coordinate volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, la continuità dei servizi essenziali e la riduzione dei d ... corrieredellumbria.it

