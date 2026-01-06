Perugia l' annuncio del Comune | Attivato il piano neve massima prudenza negli spostamenti

Da perugiatoday.it 6 gen 2026

Il Comune di Perugia ha comunicato l’attivazione del Piano Neve 2026, approvato con decreto sindacale 529 del 19 dicembre 2025. In occasione dell’Epifania, la città si presenta imbiancata, e l’amministrazione invita alla massima prudenza negli spostamenti. Si raccomanda di seguire le indicazioni ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti durante le condizioni invernali.

Perugia imbiancata nel giorno dell'Epifania. Il Comune di Perugia annuncia con una nota che “è stato attivato il Piano Neve 2026, approvato con decreto sindacale 529 del 19 dicembre 2025”.Il piano, scrive Palazzo dei Priori nella nota, “prevede una serie di misure coordinate volte a garantire la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

