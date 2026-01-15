Riceve la telefonata di un finto carabiniere ma l' anziana sventa la truffa

Un episodio dimostra l'efficacia delle iniziative di sensibilizzazione contro le truffe: un’anziana ha evitato una frode telefonica grazie alla sua prontezza nel riconoscere un falso carabiniere. Gli incontri e i seminari dedicati alla prevenzione delle truffe rivolti alle persone più vulnerabili continuano a mostrare risultati concreti, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la consapevolezza delle fasce più deboli della popolazione.

Gli incontri e i seminari sulla prevenzione delle truffe ai danni di persone appartenenti alle fasce più deboli, come gli anziani, hanno dato ancora una volta un risultato positivo. Un nuovo tentativo di raggiro ai danni di un'anziana è stato infatti sventato grazie alla prontezza e all'intuito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Anziana sventa la truffa e blocca il finto carabiniere

Leggi anche: Anziana sventa la truffa del 'finto carabiniere': San Casciano Val di pesa, arrestato 23enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pronto, sono un Carabiniere, ma è una truffa: due casi a Mantova; Truffa del finto carabiniere: la Polizia di Stato blocca la fuga e recupera denaro e oro.

Bronte, anziana raggirata con la truffa del “finto carabiniere”: smascherati due giovani grazie a un’indagine lampo - Un’operazione rapida e meticolosa dei carabinieri della Stazione di Bronte ha permesso di fare piena luce su una grave estorsione ai danni di una ... newsicilia.it

Siena, tre donne arrestate per la truffa del “finto carabiniere”: recuperati gioielli per 15mila euro - La vicenda risale alla serata del 2 dicembre, quando i militari, ricevuta la telefonata di un uomo appena raggirato, sono arrivati alla sua abitazione sorprendendo una delle tre sospettate mentre ... lanazione.it

Truffa del finto Carabiniere: Polizia blocca la fuga, recuperati 1.400 euro e oro - Arrestato un giovane campano Le Volanti e la Squadra Mobile della Questura di Fermo hanno tratto in arresto un ragazzo campano di circa vent’anni, che – secondo le indagini – ha realizzato una truffa ... youtvrs.it