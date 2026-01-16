Finto carabiniere al telefono | 63.900 euro spariti dal conto di una 68enne

Una donna di 68 anni di Lana è stata vittima di una truffa telefonica, in cui una falsa voce di carabiniere le ha fatto perdere 63.900 euro. In pochi minuti, attraverso una conversazione manipolativa, la vittima è stata indotta a credere che un familiare fosse in pericolo, portandola a compiere un’operazione finanziaria fraudolenta. Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione di fronte a richieste sospette.

Una telefonata, una voce sicura dall'altra parte del filo e la paura per un familiare nei guai. In pochi minuti una donna di 68 anni di Lana si è trovata intrappolata in una delle truffe più diffuse e insidiose degli ultimi mesi. Ma questa volta il copione non si è concluso con un danno irreparabile. All'inizio di novembre le indagini hanno portato alla denuncia di tre persone, ritenute parte di un gruppo specializzato in raggiri telefonici. Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata convinta a trasferire 63.900 euro su conti correnti riconducibili ai truffatori, utilizzando la tecnica del falso carabiniere e del presunto problema giudiziario che coinvolgeva un parente stretto.

