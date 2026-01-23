La fuga finisce con un pacco i carabinieri di Locri arrestano pericoloso latitante
I carabinieri di Locri hanno arrestato un pericoloso latitante, nascosto in un appartamento a Crotone. L’uomo, che credeva di aver lasciato il passato alle spalle, viveva una vita apparentemente normale, ma era ricercato per una condanna pendente. L’operazione ha portato alla fine di una lunga fuga, restituendo sicurezza alla comunità locale.
Credeva di aver voltato pagina e di essersi lasciato alle spalle il passato, lontano dalla Locride, a Crotone, conduceva una vita apparentemente tranquilla in un appartamento preso in affitto, condiviso con un amico, ma quella normalità era solo una facciata: sull'uomo pendeva una condanna.
