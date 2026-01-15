Muggiò riduce la moglie in fin di vita | E’ stata lei a puntarmi il coltello contro

Sergio Laganà, 43 anni, è accusato di aver ferito gravemente sua moglie, 31 anni, a Muggiò. Durante l'interrogatorio in carcere, ha affermato che sarebbe stata la donna a puntargli un coltello. L'episodio è avvenuto martedì pomeriggio nell'appartamento della coppia, portando all'arresto e alla successiva dichiarazione dell'uomo davanti alla giudice. La vicenda è attualmente al centro delle indagini in attesa di ulteriori sviluppi.

Muggiò (Monza Brianza), 15 gennaio 2026 - Ha dato la sua versione del fatto, nell' interrogatorio avvenuto questa mattina in carcere davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella per la convalida dell'arresto, Sergio Laganà, l'uomo di 43 anni che martedì nel tardo pomeriggio ha accoltellato la moglie 31enne nell'appartamento della coppia a Muggiò e dopo si è andato a costituire dai carabinieri, con i vestiti ancora sporchi di sangue. La versione dell’uomo. "E' stata lei a puntarmi contro il coltello. Io ricordo di avere portato il nostro bimbo in un'altra stanza e poi nella mia mente si è spenta la luce", sostiene il 43enne, che è stato indagato dalla Procura di Monza per tentato omicidio aggravato e non per l'ipotesi di tentato femminicidio perché prima gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore monzese Nicola Balice, vogliono sentire la versione del fatto della moglie, ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata colpita alle braccia, alle gambe, ad un polmone, alla milza e persino alla schiena, ma se la caverà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Muggiò, riduce la moglie in fin di vita: “E’ stata lei a puntarmi il coltello contro” Leggi anche: Riduce in fin di vita il compagno: donna arrestata a Modica Leggi anche: Choc a Milano: un 19enne ucraino insegue il ladro e lo riduce in fin di vita La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. DONNA E ATTIVITÀ FISICA Fare movimento ogni giorno è uno dei pilastri fondamentali della prevenzione e del benessere femminile. L’attività fisica regolare riduce il rischio di ammalarsi, migliora il benessere psicologico e influisce positivamente sui rapporti facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.