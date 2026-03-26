fincantieri avanti tutta e profitti quadruplicati

Nel 2025, il gruppo navale ha registrato un utile di 117 milioni di euro, il valore più elevato di sempre. Rispetto all'anno precedente, i profitti sono quadruplicati, evidenziando un miglioramento significativo delle performance finanziarie. La società ha confermato così la sua capacità di espandersi e consolidare la posizione nel settore della costruzione navale.

Fincantieri quadruplica l'utile nel 2025 mettendo a segno con 117 milioni il risultato più alto di sempre. Una crescita che va a braccetto con la capacità produttiva per la Difesa e con ordini per 20,3 miliardi (+32%) e un carico di lavoro complessivo a 63,2 miliardi. «Ci stiamo preparando a cogliere ulteriore crescita della domanda nel settore della Difesa attraverso il raddoppio della capacità produttiva dei cantieri italiani, rafforzando il ruolo di Fincantieri nella sicurezza marittima e nella sovranità industriale», ha commentato l'ad e dg Pierroberto Folgiero (in foto), declinando i risultati record: ricavi ed ebitda in aumento rispettivamente del 13,1% (a 9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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