Mobilieri avanti tutta Ponsacco nuova vittoria

La squadra di Ponsacco ottiene una vittoria importante nella trasferta di Sancascianese, con il risultato di 1-0. La partita si è conclusa con un gol decisivo di Mino, mentre i titolari hanno mostrato solidità e determinazione. Questo risultato rappresenta un passo avanti per il team, confermando la buona forma e l'impegno continuo in campionato.

SANCASCIANESE: Mino, Ceccherini (15' st Piattini), Magnelli, Pratesi, Dupi, Ballini, Sandroni, Guarducci, Fusi (15' st Di Benedetto), Frosecchi, Lumachi, Magistrelli. A disp.: Mugnai, Casini, Ceccatelli, Piazzini, Ma. Guarducci, Terramoto. All.: Latini. MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Papini, Gemignani, Marinari, Aliotta, Mancini, Puccini (40' st Bicchierini), Niccolai, Taraj, Marrocco (35' st Bracci), Zaccagnini. A disp.: Colucci, Giusti, Biondi, Landi, Cappello, Rigirozzo, Sciapi. All.: Polzella. Arbitro: Nafra di Valdarno (Latini - Bello). Marcatore: 33' pt Marrocco.

Mobilieri a tutta grinta. Espugnano il "Molino" - MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi, Anichini, Lotti (64’ Liberati), Maltomini, Biliotti (75’ Gasparri). lanazione.it

