Finali da favola per l’Italia | Lillehammer regala vittorie Coppe e un futuro da seguire

La Coppa del Mondo di sci alpino si è conclusa con un weekend a Lillehammer, dove l’Italia ha ottenuto diversi risultati positivi. Durante le finali, gli atleti italiani sono saliti sul podio e hanno vinto alcune delle tappe più importanti della stagione. La competizione ha visto atleti di varie nazionalità confrontarsi in diverse discipline, concludendo un ciclo di gare ricco di emozioni.

La Coppa del Mondo di sci alpino si è chiusa con un weekend che ha lasciato l’Italia tra le protagoniste assolute delle finali di Lillehammer. Gli azzurri hanno terminato la stagione con un bilancio di altissimo livello, soprattutto nelle gare veloci, dove sono arrivate vittorie pesanti e due Coppe di specialità. Se nelle prove tecniche non sono saliti podi, non sono comunque mancati segnali molto incoraggianti, soprattutto in prospettiva futura. Il primo squillo lo ha firmato Dominik Paris, ancora una volta impeccabile sulla pista norvegese di Kvitfjell. L’altoatesino ha centrato una doppietta di enorme peso, imponendosi sia in discesa libera sia in SuperG, arrivando così a quota otto successi su quel tracciato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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