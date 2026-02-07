Lollobrigida da favola | regala il primo oro all’Italia e fa record olimpico nel giorno del suo compleanno

Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia il suo primo oro alle Olimpiadi di Pechino, facendo il record olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità. Nel giorno del suo compleanno, la pattinatrice ha sfoderato una prestazione eccezionale, chiudendo la gara con uno strepitoso tempo. La vittoria ha fatto esplodere di gioia il pubblico e i suoi sostenitori, che l’hanno applaudita per aver scritto una pagina indimenticabile dello sport italiano.

Nel giorno del suo 35esimo compleanno Francesca Lollobrigida tira fuori una prova superlativa. Record olimpico e oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità con uno strepitoso 3.54.28: è festa a fine gara. Primo oro per l'Italia olimpica dopo l'argento e il bronzo di Franzoni e Paris nella discesa libera maschile.

