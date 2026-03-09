Questa mattina, Officina Transfemminista ha organizzato una mobilitazione a Benevento per denunciare il patriarcato e tutte le forme di violenza di genere. La manifestazione si è concentrata contro la cultura dello stupro, l’omobilesbotransfobia e le varie forme di violenza sessista, maschilista, economica e sanitaria. È stata una protesta pubblica per richiamare l’attenzione su questi temi.

Tempo di lettura: 3 minuti Mobilitazione anche a Benevento contro il patriarcato, la cultura dello stupro, dell’omobilesbotransfobia e contro tutte le forme di violenza sessista, maschilista, economica, sanitaria e istituzionale. Le donne sono scese in piazza per la giornata di lotta che richieda misure di prevenzione concrete per segnare un vero salto di qualità nella società civile. In città a manifestare è stata l’Officina Transfemminista, un collettivo nato da ormai qualche mese che vuole combattere l’oppressione patriarcale, e creare nuovi spazi di lotta transfemminista. L’Officina si presenta come un presidio di osservazione e di inchiesta nelle scuole e nelle Università, nei luoghi di lavoro, nei tribunali, negli ospedali e nei consultori, nelle piazze e negli spazi di aggregazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Contro il patriarcato: mobilitazione questa mattina di Officina Transfemminista

