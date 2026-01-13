Tradisco mio marito di continuo ma solo col pensiero | a letto fingo non sento niente Mi sento sporca e ingrata

Una lettrice di Leggo condivide di tradire il marito solo nella mente, mentre a letto finge e non prova nulla. Si sente sporca e ingrata, cercando un confronto sulla sua situazione. Questa testimonianza apre uno spazio di riflessione sulla complessità dei sentimenti e delle relazioni, evidenziando come le emozioni possano essere sfumate e difficili da gestire.

“Ho una doppia vita e tradisco mio marito anche se lo amo. E non capisco perché non riesco a fermarmi” Mi chiamo Elisa, ho 37 anni. Sono sposata da nove. Mio marito è un uomo buono, presente, intelligente. E la parte che rende tutto ancora più assurdo è q - facebook.com facebook

