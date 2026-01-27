Questa testimonianza racconta le sfide emotive di una neo mamma che si sente estranea al proprio corpo e affronta sentimenti di vergogna e disagio. Un’esperienza comune che evidenzia l’importanza di supporto e comprensione durante il percorso della maternità, spesso accompagnato da emozioni complesse e inaspettate.

«Buonasera, vi scrivo perché mi vergogno». Stavolta la protagonista di "A Nudo" è una neo mamma in difficoltà. La sua richiesta d'aiuto è analizzata dalla dottoressa Rosamaria Spina. La mail della lettrice «Sono diventata madre da poco e tutti mi dicono che dovrei essere felice. Invece mi sento estranea al mio corpo, come se non fosse più mio. Il sesso mi infastidisce, a volte mi dà proprio fastidio essere toccata, e poi mi sento in colpa verso il mio compagno che è paziente ma distante. Ho paura che un giorno si stanchi. Non so più chi sono: madre, donna, partner? È normale sentirsi così o c’è qualcosa che non va in me?» Inviateci la vostra storia alla mail: anudo@leggo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Sono mamma da poco e mi vergogno: il sesso mi infastidisce, mi sento estranea al mio corpo e non so più chi sono»

