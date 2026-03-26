Dopo le dimissioni di un esponente di spicco, il governo ha dichiarato di poter proseguire senza distrazioni e di voler portare avanti il proprio programma. In precedenza, alcuni membri del governo avevano presentato le proprie dimissioni, tra cui un sottosegretario e due altri funzionari. La situazione viene valutata come stabile e priva di ulteriori crisi imminenti.

“Non penso che salteranno altre teste, abbiamo assistito ad un passo indietro fatto da Delmastro e dalla Bartolozzi ed in ultimo anche da Daniela Santanchè. Questo è un messaggio chiaro che il Governo vuole ripartire non vuole distrazioni per la sua azione per quest’anno che ci separa dalle prossime elezioni”. Lo ha detto Francesco Filini, responsabile programma Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24. Filini: dopo Santanchè non salteranno altre teste. “Abbiamo un anno che ci separa dalle prossime elezioni e il governo non vuole questioni che ci distraggono dal nostro operato – ha aggiunto – È una questione di opportunità: il governo vuole rilanciare la sua azione in quest’ultimo anno e non vuol essere distratto da questioni che non hanno a che fare con quello che fatto il governo in questi anni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Filini: “Dopo le dimissioni di Santanchè, il governo può ripartire senza distrazioni. Vogliamo completare il programma”

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