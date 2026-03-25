Ho trovato una ragazza fantastica il direttore Chaslin negli Epstein Files | escluso dal Teatro Massimo di Palermo

Il direttore d'orchestra Frédéric Chaslin è stato escluso dal Teatro Massimo di Palermo. La decisione è stata comunicata in seguito alla pubblicazione dei file Epstein, in cui Chaslin è citato in 376 documenti. La sua presenza negli archivi ha portato alla sua esclusione dall’attività presso l’istituzione teatrale. La notizia è stata diffusa oggi attraverso fonti ufficiali.

Il direttore d'orchestra Frédéric Chaslin, citato in 376 dei file Epstein, è stato escluso dal Teatro Massimo di Palermo. Nel 2013 propose al noto finanziere USA una studentessa 21enne per un soggiorno a Parigi. Dopo l'imbarazzo, il sovrintendente ha cancellato l'“Aida” a maggio. Ma il maestro francese ora lamenta 5.200 euro di spese. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Direttore d’orchestra citato negli Epstein Files: il Teatro Massimo di Palermo gli toglie l’AidaIl Teatro Massimo di Palermo ha deciso di interrompere la collaborazione con il direttore d’orchestra francese Frédéric Chaslin, che avrebbe dovuto... “Il Nicola Caputo negli Epstein files non è l’ex eurodeputato”: la smentita dal deputato repubblicanoIl deputato repubblicano Thomas Massie, che aveva divulgato i nomi di 6 persone contenuti negli Epstein files, smentisce che il "Nicola Caputo" sia... Una raccolta di contenuti su Epstein Files Temi più discussi: Ragazze sepolte nel ranch di Epstein? Riaperta l'inchiesta in New Mexico; La serie di morti misteriose legate a Epstein; Epstein files, anche la futura regina di Norvegia Mette-Marit manipolata e ingannata chiede giustizia; Epstein mi mandò a Saint Tropez sullo yacht di Mohamed Al Fayed: lì ha abusato di me. Anche Bill Clinton in vasca con una ragazza nelle foto di Epstein, fiume di file pubblicati dal governo Usa. Ma tantissimi sono oscuratiWashington, 19 dicembre 2025 – C’è anche una foto di Bill Clinton in vasca da bagno con una ragazza nel mare di file di Jeffrey Epstein pubblicati oggi dal dipartimento di Giustizia americano. Solo ... quotidiano.net Epstein, pubblicati file e foto: c'è anche Bill Clinton in una vasca idromassaggio. Individuati i nomi di 1.200 vittimeIl Dipartimento di Giustizia ha pubblicato sul proprio sito centinaia di file di Epstein, incluse molte foto. Come preannunciato dal viceministro Todd Blanche, non dovrebbe trattarsi di tutti i ... ilmessaggero.it Direttore d’orchestra citato negli Epstein Files: il Teatro Massimo di Palermo gli toglie l’Aida x.com Nuove accuse riaprono uno dei capitoli più oscuri legati agli Epstein files. Secondo quanto riportato dal Sunday Times, Mohamed Al Fayed, padre di Dodi e figura vicina a Lady Diana negli ultimi mesi della sua vita, sarebbe coinvolto in un sistema di abusi su - facebook.com facebook