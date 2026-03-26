Oggi alle 17.30 si svolgerà un incontro presso la sede della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. L’assemblea fa parte del ciclo “Salvatour 2026” promosso dalla Filcams-Cgil Emilia Romagna e coinvolge i bagnini di salvataggio della costa romagnola. La discussione si concentrerà sui temi legati alla normativa Bolkestein e ai diritti dei lavoratori del settore balneare.

Oggi, alle 17.30, nella sede della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, si terrà un incontro di ’Salvatour 2026’, il ciclo di assemblee territoriali promosso dalla Filcams-Cgil Emilia Romagna e rivolto ai bagnini di salvataggio della costa romagnola. L’iniziativa interessa i porti di tutta la riviera e l’obiettivo è aprire un confronto diretto con i lavoratori di un comparto centrale per la sicurezza delle spiagge e per la qualità dell’offerta turistica. Dopo il primo incontro svoltosi venerdì scorso a Comacchio, il tour approda a Cesenatico, dove i salvataggi lavorano su oltre sette chilometri di costa, dove ci sono 127 stabilimenti balneari, oltre ai lidi di case vacanze, colonie e villaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filcams-Cgil, ‘Salvatour 2026’ con i bagnini su Bolkestein e diritti

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