emergenza bolkestein i bagnini anticipano il voto

I bagnini di Cesenatico anticipano di oltre un anno la chiamata al voto. Lo ha stabilito il consiglio direttivo della Cooperativa stabilimenti balneari, che ha convocato l’assemblea elettiva giovedì 5 marzo alle 21, nella sala convegni del Palazzo del turismo Primo Grassi. L’ultima assemblea per eleggere il direttivo si era svolta a maggio 2024 ed essendo il consiglio in carica per tre anni, la scadenza naturale sarebbe stata la primavera del 2027, quindi il prossimo anno. Tuttavia il delicato momento legato alla direttiva Bolkestein che impone di mettere a bando le concessioni demaniali, e le forti tensioni inerenti i criteri attuativi,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

