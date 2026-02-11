Taormina Book Festival | la fiducia al centro del dibattito culturale in un’epoca di crisi e incertezze globali

Questa mattina a Taormina si sono riuniti scrittori, editori e lettori per discutere di un tema che preme a tutti in tempi difficili: la fiducia. Il prossimo Taormina International Book Festival, in programma l’anno prossimo, avrà come focus principale proprio questo argomento. Gli organizzatori hanno spiegato che l’obiettivo è creare uno spazio di confronto aperto, dove si possa parlare di come ritrovare e rafforzare la fiducia, anche in un’epoca segnata da crisi e incertezze globali. La città si prepara ad accogliere un evento che

Il Taormina International Book Festival, in programma per il prossimo anno, avrà come tema centrale la fiducia. L'evento, che si consolida come un importante appuntamento culturale nel panorama italiano, si propone di esplorare le molteplici sfaccettature di un concetto tanto complesso quanto fondamentale nel mondo contemporaneo. L'annuncio è stato diffuso da.it, sottolineando l'intenzione del festival di affrontare un tema di stringente attualità. Taormina, gioiello della Sicilia, si prepara ad accogliere autori, intellettuali e un pubblico appassionato per un confronto che promette di essere ricco di spunti e riflessioni.

