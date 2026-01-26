Impunità per i ministri toghe sotto al governo | dopo le bufale dell' Anm arrivano quelle del Pd

Recenti dichiarazioni e campagne pubblicitarie hanno alimentato il dibattito pubblico sulla presenza e il ruolo dei ministri e delle toghe nell’attuale contesto politico. Dopo le polemiche sulle affissioni dell’Anm, emergono nuove iniziative del Partito Democratico che suscitano attenzione. È importante analizzare con attenzione queste vicende per comprendere meglio le dinamiche di comunicazione e le implicazioni istituzionali coinvolte.

Chi si è lamentato per le bufale sulle affissioni dell'Anm non aveva ancora visto la campagna referendaria del Partito democratico. Inizia con quattro manifesti che illustrano le ragioni per cui, secondo Elly Schlein e compagni, bisogna votare contro la riforma. Ovvero: «Per difendere la Costituzione», per dire No «a un Governo che pretende l'impunità», «a una giustizia controllata dal Governo», «alla legge del più forte». Nessuna spiegazione tecnica, nessuna norma del nuovo testo della Costituzione indicata come motivo dello scandalo. Per la più semplice delle ragioni: nella riforma non c'è nulla del genere.

