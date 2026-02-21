Siediti cogl liti rossi e giacche che volano | quando Allegri perde la testa

Max Allegri ha perso la calma durante la partita contro il Como, scatenando una vera e propria rissa in panchina. Sono volate parole dure e giacche sono state lanciate, mentre il tecnico si è lasciato andare a insulti e proteste. Questa è la sua terza espulsione della stagione, una scelta del giudice sportivo molto severa. L’episodio ha attirato l’attenzione sui suoi comportamenti impulsivi e sulla tensione che spesso caratterizza le sue uscite.

Il suo diktat è uno: equilibrio. Massimiliano Allegri lo ripete da anni come un mantra, dentro e fuori dallo spogliatoio. Lasciar scivolare le polemiche, concentrarsi sul campo, dribblare le solite manfrine su calendari intasati, infortuni e casi arbitrali: è questa la linea che prova sempre a tenere, fedele a un pragmatismo tutto suo. Eppure, ogni tanto la vena si chiude. Contro il Como, a San Siro, è arrivata la sua terza espulsione del campionato dopo Bologna e Lazio: un provvedimento apparso più severo di quanto meritasse. Max non è un allenatore polemico per natura, ma a volte l’istinto - tra lanci di giacca, urla e calci al pallone - gli gioca brutti scherzi, tradendo quella sua immagine di aplomb che ha costruito nella sua carriera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: «Siediti cogl…..». Multato con 10mila euro Allegri. L’insulto a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Napoli-Milan – Il video

Allegri a Fabregas: “Sei un cogl…, sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore”. Animi roventiAllegri ha insultato Fabregas fuori dalla sala stampa, accusandolo di essere un bambino inesperto e di aver iniziato da poco l’attività di allenatore.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.