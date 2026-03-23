Home > Esteri > "Fermati, fermati": l'audio delle torre di controllo durate la collisione all’aeroporto LaGuardia di New York Le registrazioni audio della torre di controllo hanno rivelato il momento in cui un aereo di linea dell’Air Canada si è scontrato in pista con un mezzo dei vigili del fuoco che stava intervenendo per un altro incidente, durante l’atterraggio all’aeroporto LaGuardia di New York. Nell’audio registrato domenica sera, si sente una voce che intima più volte al veicolo di “fermarsi”. Due persone sono morte, il pilota e il copilota del velivolo, e molte altre sono rimaste ferite. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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