Femminicidio di Valentina Sarto a Bergamo | il marito Vincenzo Dongellini che l'ha uccisa dimesso dall'ospedale

Vincenzo Dongellini, autore del femminicidio di Valentina Sarto a Bergamo, è stato dimesso oggi dall'ospedale dove era stato ricoverato dopo aver tentato il suicidio. L'uomo aveva ucciso la moglie e si era poi procurato delle ferite, portandolo a ricevere cure mediche prima di lasciare la struttura. La vicenda ha attirato l'attenzione locale e i dettagli sono stati resi noti dalle autorità.

Vincenzo Dongellini esce oggi dall'ospedale di Bergamo in cui è ricoverato da ieri per aver tentato il suicidio dopo aver commesso il femminicidio della moglie Valentina Sarto. L'uomo è in arresto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Femminicidio a Bergamo, Valentina Sarto uccisa in casa a coltellate, arrestato il marito: ‘Sposati da un anno’Chi era Valentina Sarto, uccisa nella sua casa a Bergamo, Vincenzo Dongellini ha tentato il suicidio Si chiamava Valentina Sarto, aveva 42 anni ed... Leggi anche: Omicidio di Valentina Sarto a Bergamo, Vincenzo Dongellini e le scenata perché lei si era iscritta in palestra Contenuti e approfondimenti su Femminicidio di Valentina Sarto a... Temi più discussi: Valentina Sarto è la vittima del femminicidio di Bergamo, la 42enne uccisa a coltellate in casa dal marito; La scenata per la palestra, poi la furia omicida: Valentina accoltellata alla schiena e alla gola dal marito Vincenzo; Bergamo, Valentina Sarto uccisa a coltellate dal marito: sei mesi di matrimonio tra urla e minacce; Valentina uccisa a 42 anni: arrestato il marito. Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: «L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava»41 anni, barista, è stata accoltellata nella casa in cui viveva con Vincenzo Dongellini, con cui si era sposata lo scorso maggio. La mamma: «Scusami se non sono riuscita a proteggerti da lui» ... vanityfair.it Femminicidio a Bergamo, la vittima si chiamava Valentina Sarto: lavorava nel bar dello stadioSi chiamava Valentina Sarto la donna di 42 anni uccisa questa mattina dal marito 50enne nella loro abitazione di via Pescaria a Bergamo ... fanpage.it Radio1 Rai. . Femminicidio a Bergamo. È piantonato in ospedale, in stato di arresto, il 49enne Vincenzo Dongellini. L'uomo ha accoltellato a morte la moglie Valentina Sarto, 42 anni, e poi avrebbe tentato il suicidio Simona Decina #GR1 - facebook.com facebook #ignotox Femminicidio a Bergamo, Valentina Sarto uccisa dal marito: “I vicini spesso sentivano le urla dalla casa” x.com