Femminicidio di Eleonora Guidi presidio davanti al tribunale La sorella | Chiediamo giustizia VIDEO

“Giustizia per Eleonora” si legge così sugli striscioni e sui cartelli esposti dalla famiglia di Eleonora Guidi e dalle manifestanti di “Nonunadimeno” all’ingresso del Palazzo di Giustizia di viale Guidoni. Il motivo del presidio è legato alla valutazione della perizia psichiatrica che portato il giudice a reputare Innocenti incapace di partecipare al processo e non socialmente pericoloso. Eleonora fu accoltellata alle spalle mentre preparava la colazione nella sua casa, a Rufina, nel corso della mattina dell’8 febbraio 2025. Innocenti, subito dopo il gesto, tentò il suicidio lanciandosi dalla finestra ma ne uscì gravemente ferito. A un anno dal femminicidio di Eleonora Guidi, presidio per chiedere verità e giustizia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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