Capitale italiana del mare Latina sostiene la candidatura di Gaeta

Il Comune di Latina ha espresso il proprio supporto alla candidatura di Gaeta come “Capitale italiana del mare”. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio marittimo e culturale della città, riconoscendone l’importanza nel panorama nazionale. La collaborazione tra le due realtà sottolinea l’impegno condiviso per promuovere le eccellenze del territorio e rafforzare il ruolo di Gaeta come centro di storia, tradizione e sviluppo legato al mare.

Arriva dal Comune di Latina il sostegno alla candidatura della Città di Gaeta a “Capitale italiana del mare”. Con una lettera indirizzata al sindaco di Gaeta Cristian Leccese, la prima cittadina del capoluogo pontino Matilde Celentano ha comunicato l’adesione del Comune di Latina al dossier. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Gaeta “Capitale italiana del mare”: ufficializzata la candidatura Leggi anche: Gaeta ufficializza la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gaeta “Capitale Italiana del Mare 2026”: anche la Provincia di Latina tra le prime adesioni e partnership per la candidatura.; L’Aquila: viaggio alla scoperta della Capitale italiana della Cultura 2026; Gaeta ufficializza la candidatura a Capitale italiana del mare 2026; ROCCASECCA DEI VOLSCI SI TRASFORMA IN UNA PICCOLA BETLEMME. Gaeta Capitale italiana del mare, arriva l’appoggio di Latina: Celentano firma l’adesione al dossier 2026 - Il Comune di Latina aderisce alla candidatura di Gaeta a Capitale italiana del mare 2026: lettera del sindaco Celentano a Leccese e sostegno al dossier. ilquotidianodellazio.it

Latina entra nel progetto “Capitale del mare”: asse con Gaeta - La candidatura di Gaeta a “Capitale italiana del mare” diventa anche una sfida di sistema. h24notizie.com

Capitale italiana del mare: il capoluogo si candida e punta al titolo 2026 - Nel solco del dossier “Navigare il futuro”, progetto che ha visto la città in corsa per il titolo di Capitale italiana della ... quotidianodipuglia.it

Leggi su Tgr Abruzzo Grande fermento culturale Nella neo- capitale italiana della cultura 2026 si registra un afflusso turistico record che sta interessando in particolare i musei - facebook.com facebook

Capitale italiana del #volontariato 2027: domande entro il 31 marzo 2026 anciliguria.it/newsbox/capita… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.