pietrasanta sostiene la candidatura di massa a capitale della cultura

Il Comune di Pietrasanta ha deciso di sostenere ufficialmente la candidatura di Massa come capitale della cultura nel 2028, dopo aver firmato un accordo tra i due sindaci, Francesco Persiani e Alberto Giovannetti. La decisione arriva in un momento in cui Massa punta a valorizzare il patrimonio artistico e le tradizioni locali, coinvolgendo anche le comunità del territorio. Alla firma del protocollo hanno partecipato anche rappresentanti di associazioni culturali e imprenditori, pronti a collaborare per promuovere l’evento. La candidatura di Massa si avvicina con nuovi passi concreti.

Il Comune di per il 2028. E' stato siglato a tal proposito un protocollo d'intesa dai sindaci Francesco Persiani e Alberto Giovannetti (nella foto). Il sostegno di Pietrasanta, si legge nell'accordo, rappresenta un valore aggiunto strategico, in quanto rafforza la visione di un territorio che si presenta come ecosistema culturale diffuso, capace di esprimere una narrazione unitaria, pur nella ricchezza delle proprie specificità locali, orientata alla costruzione di un modello di governance culturale intercomunale, coerente con gli obiettivi del dossier di candidatura di Massa.