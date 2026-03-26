FdI Lecco a Bruxelles | due giorni nelle istituzioni europee per portare le istanze della città

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Lecco, guidato da Emilio Minuzzo, ha trascorso due giorni nelle istituzioni europee. L’obiettivo era portare le istanze della città e confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni a Bruxelles. La visita si è svolta nelle strutture dell’Unione europea, con incontri e incontri istituzionali dedicati alle questioni locali.

Il gruppo consiliare guidato da Minuzzo ha incontrato amministratori locali, regionali ed europarlamentari: "Un'occasione unica per parlare di sicurezza, viabilità e fondi europei per Lecco" Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Lecco, guidato dal capogruppo Emilio Minuzzo, ha appena concluso una due giorni presso le istituzioni europee. Una full immersion di confronto con amministratori locali, provinciali, regionali ed europei: un'occasione unica per portare le istanze della città e approfondire tematiche e proposte per la campagna elettorale, dalla sicurezza alla viabilità, dal decoro urbano fino ai grandi progetti finanziabili con fondi europei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - FdI Lecco a Bruxelles: due giorni nelle istituzioni europee per portare le istanze della città Articoli correlati Leggi anche: Come il Brotherism ha trovato casa nelle istituzioni europee Per due giorni Lecco diventa "casa" della Coppa Davis e della Billie Jean King CupLecco diventa per due giorni la casa dei due trofei più importanti del tennis internazionale a squadre. Aggiornamenti e contenuti dedicati a FdI Lecco Temi più discussi: DA LECCO A BRUXELLES, I FRATELLINI D’ITALIA IN GITA; La Lombardia a Bruxelles: confronto sul ruolo delle Regioni; Frau pubblica La terza notte: il cantautore di Lecco porta il suo nuovo EP nelle librerie d'Europa; Incendio all'alba nell'area industriale di Lainate: fumo e fiamme in via Lecco. FdI Lecco a Bruxelles: due giorni nelle istituzioni europee per portare le istanze della cittàIl gruppo consiliare guidato da Minuzzo ha incontrato amministratori locali, regionali ed europarlamentari: Un'occasione unica per parlare di sicurezza, viabilità e fondi europei per Lecco ... leccotoday.it DA LECCO A BRUXELLES, I FRATELLINI D’ITALIA IN GITABRUXELLES – Sei il partito guida della coalizione. Hai strappato il candidato sindaco a Lecco. Gattinoni è in pienissima campagna elettorale, motori a pieni giri. Vedi che la Meloni è nervosetta, e ma ... lecconews.news Cincuallegra Provincia di Lecco Marzo 2026 - facebook.com facebook