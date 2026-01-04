Come il Brotherism ha trovato casa nelle istituzioni europee

Il report “Unmasking the Muslim Brotherhood. Brotherism, Islamophobia & the Eu” analizza come il Brotherism abbia progressivamente trovato spazio nelle istituzioni europee. Partendo da una tesi che evidenzia la vulnerabilità dell’Europa, il documento sottolinea come l’islamismo politico si presenti spesso in forme non violente, adattandosi ai discorsi sui diritti e alle dinamiche istituzionali. Un’analisi che invita a una riflessione approfondita sui rischi e le implicazioni di questa presenza.

Il report "Unmasking the Muslim Brotherhood. Brotherism, Islamophobia & the Eu" parte da una tesi radicale ma non marginale: l'Europa non sarebbe semplicemente "ingenua" di fronte all'islamismo politico, ma strutturalmente vulnerabile a una sua versione sofisticata, non violenta, paziente e perfettamente adattata al linguaggio dei diritti. Gli autori chiamano questa strategia "Brotherism": un'ideologia ispirata ai Fratelli Musulmani che non cerca lo scontro diretto, ma la trasformazione graduale delle società liberali dall'interno. Secondo il report, il Brotherism non opera come un'organizzazione monolitica, ma come una rete diffusa di associazioni religiose, Ong, fondazioni culturali, organizzazioni giovanili, enti caritativi e centri di ricerca.

