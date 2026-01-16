Per due giorni Lecco diventa casa della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup

Per due giorni, Lecco ospiterà i trofei più prestigiosi del tennis internazionale a squadre, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Un’occasione unica per appassionati e visitatori di avvicinarsi a questi importanti riconoscimenti e scoprire da vicino la storia e l’evoluzione di due competizioni che rappresentano il massimo del tennis di squadra.

Lecco diventa per due giorni la casa dei due trofei più importanti del tennis internazionale a squadre. Il capoluogo manzoniano avrà l'onore di ospitare la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup conquistate nel 2025 rispettivamente dall'Italia maschile e da quella femminile.

