A Bologna, si apre un nuovo capitolo nella corsa alle elezioni comunali del 2027, con l’eventuale candidatura di Giovanni Favia, noto esponente di area critica nei confronti del sindaco Lepore. La sua presenza potrebbe rappresentare una delle alternative alla continuità amministrativa, ampliando il panorama politico in vista delle prossime consultazioni. Resta da capire come questa possibile candidatura influenzerà gli equilibri locali e il dibattito in città.

Bologna, 26 gennaio 2026 – Si allunga la lista degli anti-Lepore pronti a scendere in campo in vista delle elezioni Comunali 2027 e sfidare il sindaco che punta al bis. Dopo l’imprenditore e volto tv Alberto Forchielli che da mesi ha annunciato la sua candidatura e rumors sulla possibilità di una discesa in campo dell’europarlamentare di FdI, Stefano Cavedagna, c’è un altro nome che potrebbe arricchire l’agone politico. Parliamo di Giovanni Favia, ex grillino della prima ora, oggi proprietario di diversi ristoranti sotto le Due Torri. In un rovente post sui social di un paio di giorni fa, l’ex consigliere regionale dei 5 Stelle, che si è ritirato da tempo dalla politica, dopo aver sparato bordate contro l’attuale sindaco, Matteo Lepore, ha gettato l’amo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco di Bologna, spunta un nuovo candidato anti-Lepore: il ritorno di Giovanni Favia

Il sindaco di Bologna: «Sul limite dei 30 km/h non faremo ricorso contro il Tar, scriveremo un nuovo provvedimento. Non siamo ideologici, salviamo vite e il governo ci ostacola»Matteo Lepore dopo la sentenza che ha annullato il progetto «Città 30»: «Andiamo avanti rispettando le osservazioni del Tar, di fatto ci viene chiesta più burocrazia ma la strada delle città che vogli ... corrieredibologna.corriere.it

“O ti inginocchi a Fratelli d'Italia o in questo paese subisci ritorsioni”: dalla manifestazione contro il dimensionamento della scuola, il sindaco Lepore ha attaccato la destra e il suo “accanimento” su Bologna, in cui rientrano anche i casi mense e città 30 - facebook.com facebook

Questa volta il #Tar stoppa #Bologna #Città30, ma il sindaco #Lepore dice: “Andremo avanti” x.com