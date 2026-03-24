Un residuato bellico (foto) è stato rinvenuto sulla spiaggia di Levante di Cesenatico vicino al ristorante Gambero Rosso. È accaduto domenica pomeriggio e sul posto sono intervenuti i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico. Si tratta di una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale, quindi a più di ottanta anni fa. Non è chiaro se contenga ancora esplosivo e sia in grado quindi di provocare danni a persone e cose. In via cautelativa comunque la Prefettura ha immediatamente disposto di transennare l’area dove è stato ritrovato l’oggetto, contattando il Comune, e si è attivata per far intervenire gli artificieri. Questi ultimi, una volta sul posto, decideranno come distruggere l’ordigno che è innocuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In spiaggia spunta la bomba

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