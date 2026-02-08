Bomba a Pianoro | ordigno disinnescato e fatto brillare

Questa mattina a Pianoro, in provincia di Bologna, un ordigno esplosivo è stato scoperto e messo in sicurezza. Le forze speciali sono intervenute subito, disinnescando l’esplosivo e facendolo brillare in un’area sicura. La zona è stata evacuata e i residenti sono stati fatti tornare a casa poco dopo. Nessuno si è fatto male. La polizia indaga sulle origini dell’ordigno e sulle persone coinvolte.

Pianoro (Bologna), 8 febbraio 2026 - Una giornata, quella del Bomba day a Pianoro, iniziate sin dalle prime ore del mattino. Alle 9.30 sono iniziate le operazioni di disinnesco dell'ordigno, una bomba d'aereo da 100 libbre (45 chili con circa 26 chili di tritolo), residuato bellico rinvenuto presso un cantiere edile. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando Territoriale Nord dell'Esercito di Padova, sono state eseguite dagli artificieri del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore in due fasi distinte. Le operazioni di disinnesco della bomba. La prima, iniziata alle 9.

